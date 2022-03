POL-ESW: Pressebericht 31.03.2022 -2

Polizei Eschwege

Unbekannte klauen Quad; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Klosterfreiheit" in Meißner-Germeorde haben Unbekannte ein gelbes Quad (Marke: Her Chee Industrial Co. Ltd; Modell ATV 50) geklaut, welches in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Das Fahrzeug ist zwischen Dienstagabend 19.00 Uhr und Mittwochmorgen 09.00 Uhr abhandengekommen und hat noch einen Wert von 100 Euro. Gegen 04.00 Uhr sind die Besitzer noch durch das Bellen ihres Hundes kurzzeitig aufschreckt worden, maßen dem zunächst aber keine Bedeutung zu. Eventuell könnte diese Wahrnehmung aber mit dem Diebstahl in Zusammenhang stehen. Hinweise nimmt die Polizei in Eschwege unter der Nummer 05651/925-0 entgegen.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1000 Euro

Auf dem Parkplatz des Eschweger Krankenhauses in der Elsa-Brändström-Straße soll sich gestern Mittag gegen 12.07 Uhr ein Unfallgeschehen ereignet haben, wonach ein 78-jähriger Autofahrer aus Treffurt beim Ausparken den Wagen einer 61-Jährigen aus Weißenborn beschädigt haben soll. Bevor der Verursacher den Parkplatz verließ, waren offenbar noch Zeugen an den Verursacher herangetreten und hatten diesen auf den Vorfall aufmerksam gemacht, letztlich entfernte sich der Mann trotzdem, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Vorfall wurde bei der Eschweger Polizei daraufhin zur Anzeige gebracht, die nun Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht aufgenommen hat. Der entstandene Unfallschaden wird mit 1000 Euro angegeben.

Verkehrsunfallflucht; Schaden 1000 Euro

Ebenfalls zu einer Unfallflucht kam es am Dienstagabend gegen 21.05 Uhr in der Walburger Straße in Witzenhausen. Zeugen hatten hier beobachtet, wie eine 61-jährige Autofahrerin aus Witzenhausen von der Mühlstraße kommend nach rechts in Walburger Straße eingebogen war und dabei einen parkenden Pkw beschädigt hatte. Im Anschluss hatte sich die Verursacherin dann unerlaubt entfernt. Aufgrund der Zeugenhinweise brachte die Besitzerin des geparkten Autos den Vorfall zur Anzeige, so dass die polizeilichen Ermittlungen letztlich zu der 61-jährigen Verursacherin führten, die sich nun wegen Unfallflucht verantworten muss. Der Unfallschaden liegt bei 1000 Euro.

