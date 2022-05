POL-OG: Offenburg - Leicht verletzt

Gernsbach, Obertsrot (ots) - Ein noch unbekannter Einbrecher gelangte in der Zeit zwischen Freitag, 14 Uhr und Montag, 7 Uhr, in eine Firma in der Fabrikstraße. Der Unbekannte verschaffte sich nach ersten Erkenntnissen über einen unwegsamen Schleichweg an der rückwärtigen Seite des Firmengeländes Zutritt. Im Inneren entwendete der Dieb ein Mikroskop samt ...

