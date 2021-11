Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 47-Jähriger festgenommen

Ellwangen (ots)

Ein 47-Jähriger ist am gestrigen Dienstagabend (23.11.2021) am Bahnhof Ellwangen durch Einsatzkräfte aufgrund zweier offener Vollstreckungshaftbefehle festgenommen worden. Der bulgarische Staatsangehörige war bisherigen Erkenntnissen zufolge gegen 19:30 Uhr mit einem Regionalzug in Richtung Crailsheim unterwegs. Da er gegenüber dem Mitarbeiter der Deutschen Bahn offenbar kein gültiges Ticket vorzeigen konnte und sich zudem aggressiv verhalten haben soll, wurde die Polizei über den Vorfall informiert. Alarmierte Einsatzkräfte konnten den aggressiven Mann beim Halt des Zuges am Bahnhof Ellwangen antreffen und einer Kontrolle unterziehen. Hierbei konnten zwei offene Vollstreckungshaftbefehle der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth festgestellt werden. Da der 47-Jährige die festgesetzten Geldstrafen nicht bezahlen konnte, wurde er am gestrigen Abend durch eine Streife der Bundespolizei zur Verbüßung seiner 120-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

