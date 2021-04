Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Taschendiebe schlagen in Discounter zu

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Einen Geldbeutel mit EC-Karte, Ausweisdokumente und 200 Euro haben Taschendiebe am Donnerstagvormittag in einem Supermarkt in der Europastraße erbeutet. Die Eigentümerin des Portemonnaies hatte diesen während des Einkaufs in ihrer Handtasche deponiert. Die Tasche hing am Einkaufswagen. In einem unbemerkten Moment schritten Unbekannte zur Tat. Sie rissen sich die Geldbörse unter den Nagel und machten sich auf und davon. Die Polizei ermittelt wegen des Diebstahls. Zeugen, denen zwischen 9 Uhr und 10 Uhr Personen im Bereich des Lebensmitteldiscounters aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

