POL-OE: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Drolshagen (ots) - Von Donnerstag (3. März, 20 Uhr) bis Freitag (4. März, 12:30 Uhr) hat sich in Antoniusstraße in Iseringhausen ein Fahrraddiebstahl ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten Unbekannte eine rückwärtig gelegene Garagentür auf und gelangten so in die Räume. Dort entwendeten sie zwei hochwertige E-Bikes der Marke Cube (Mountainbikes, blau und schwarz) im Gesamtwert von circa 9000 Euro. ...

