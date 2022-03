Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: 72-Jährige bei Verkehrsunfall verletzt

Olpe (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person hat sich am Donnerstag (3. März) gegen 15:10 Uhr auf der Saßmicker Straße in Saßmicke ereignet. Ein 55-Jähriger wollte mit seinem Pkw von einer auf die gegenüberliegende Grundstückseinfahrt fahren. Dafür musste er die Fahrbahn queren. Als der 55-Jährige langsam mit seinem Fahrzeug die Fahrbahn querte, befuhr zeitgleich eine 72-Jährige mit ihrem Pkw die Straße in Richtung Im Garten. Aus derzeit noch ungeklärten Gründen kam es zum Zusammenstoß, sodass die Fahrzeuge seitlich kollidierten. Die 72-Jährige wurde durch den Aufprall verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand jeweils ein Sachschaden an den Fahrzeugen im vierstelligen Eurobereich.

