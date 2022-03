POL-OE: Ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs

Finnentrop (ots) - Eine Trunkenheitsfahrt hat sich am Montag (28. Februar) gegen 19.10 auf dem Verbindungsweg zwischen Gierschlader Straße und der Weringhauser Straße in Frettermühle ereignet. Ein Zeuge befuhr zunächst den Weg, auf dem ihm ein parkender Pkw die Durchfahrt versperrte. Der Zeuge hielt an und sah, dass in dem Pkw ein Mann saß. Dieser gab an, dass es ihm gut gehen würde. Daraufhin fuhr er in Richtung ...

mehr