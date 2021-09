Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Zwei Männer sprengen Zigarettenautomat auf - Kripo bittet um Hinweise

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntag gegen 5 Uhr haben zwei Männer in Waldniel auf der Dülkener Straße/Richard-Wagner-Platz einen Zigarettenautomat aufgesprengt. Ein 51-jähriger Schwalmtaler hörte einen lauten Knall und sah anschließend die beiden Männer am gesprengten Automaten stehen. Er hörte einen der beiden Männer akzentfrei Deutsch sprechen. Beide Männer waren klein, hatten eine schmale Statur und waren dunkel gekleidet. Die beiden Täter flüchteten mit einem kleinen, älteren Auto über die Dülkener Straße in Richtung Turmstraße. Über den Umfang der Beute ist derzeit nichts bekannt. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge nimmt die Kripo unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen. /mr (804)

