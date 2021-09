Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten-Elmpt: Alkoholisierter Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer - Blutprobe entnommen

Niederkrüchten-Elmpt (ots)

Am Sonntag gegen 2 Uhr sind zwei 17-jährige und ein 18-jähriger Niederkrüchtener in Elmpt auf der Alte Zollstraße zu Fuß unterwegs gewesen. Dort sahen sie einen blutverschmierten 46-jährigen Deutschen aus Niederkrüchten neben einem Fahrrad auf dem Gehweg liegen. Die drei jungen Männer leisteten sofort Erste Hilfe und verständigten die Rettung und Polizei. Der 46-Jährige konnte zum Unfallgeschehen nicht befragt werden. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Schwerverletzten in ein Krefelder Krankenhaus. Da er offensichtlich Alkohol konsumiert hatte, entnahm ihm ein Arzt im Krankenhaus eine Blutprobe. Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 02162 377-0 entgegen.

Die Polizei weist abermals darauf hin: Auch auf dem Fahrrad hat man keinen Freibrief für Alkoholgenuss. Die Grenze für die so genannte "relative Fahruntüchtigkeit" liegt bei 0,3 Promille. Wer auffälliges Fahrverhalten zeigt oder gar an einem Unfall beteiligt ist, kann bereits bei diesem Wert eine Strafe drohen. Die Grenze für die "absolute Fahruntauglichkeit" liegt nach der gängigen Rechtsprechung bei 1,6 Promille. Ab diesem Wert darf kein Fahrrad mehr bewegt werden, selbst wenn man nicht auffällig fährt oder an einem Unfall beteiligt ist. /mr (801)

