Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Vorfahrt missachtet - ein leicht Verletzter - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die B 317 befuhr am Dienstag, 25.01.2022 gegen 07.20 Uhr ein 28 Jahre alter Mann mit seinem Ford Fiesta von Schopfheim-Fahrnau kommend in Richtung Lörrach. Als er an der Ausfahrt Schopfheim-Mitte ankam fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer von der Hohe-Flum-Straße nach links auf die B 317 ein und nahm dem von links kommenden 28-Jährigen die Vorfahrt. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich dieser nach rechts aus und überfuhr dabei eine Verkehrsinsel samt Verkehrsschilder. Er kam frontal in der Schutzplanke zum Stehen. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Der Ford-Fahrer wurde leicht verletzt und wurde ins Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von rund 10000 Euro. Laut des 28-Jährigen soll es sich bei dem Verursacherfahrzeug um einen weißen Kleintransporter gehandelt haben. Hinter diesem soll sich unmittelbar ein weiteres Fahrzeug befunden haben, welches den Unfall beobachtet habe und als Zeuge in Frage kommen könnte. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) bitte diesen und weitere Zeugen, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell