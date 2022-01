Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Teningen: Vereiste Fahrbahn - Auto überschlagen

Freiburg (ots)

Heute Morgen, 26.01.22, gegen 05:45 Uhr, verunfallte ein Fahrzeug, auf der K5114 zwischen Teningen und Riegel, alleinbeteiligt. Eine 36-Jährige Autofahrerin verlor nach aktuellem Stand der Ermittlungen aufgrund der stellenweise vereisten Fahrbahn die Kontrolle über ihr Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Hierbei überschlug sich das Auto und kam neben der Fahrbahn auf dem Dach zum Stillstand.

Die 36-Jährige musste von der Feuerwehr befreit werden und wurde leicht verletzt durch die eingesetzten Rettungskräfte in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Genaue Verletzungen sind bisher nicht bekannt. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Fahrbahn wurde zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell