Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

POL-WE: Graffiti an Halle in Wölfersheim-Berstadt + Tür beschädigt, geringen Geldbetrag gestohlen in Altenstadt

Friedberg (ots)

Weitere Pressemeldungen der Polizei Wetterau vom 05.11.2021

Graffiti an Halle

Wölfersheim: Zwei große Ziffern schmierten bislang unbekannte Täter auf die Wand einer Halle in der Oberpforte in Berstadt. Das Graffito entstand im Laufe der Nacht von Donnerstag (4.11.) auf Freitag (5.11.). Der dadurch entstandene Schaden dürfte sich auf einen vierstelligen Betrag beziffern. Die Polizei in Friedberg ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Graffiti und bittet unter Tel.: 06031/601-0 um Hinweise von Zeugen.

+

Tür beschädigt, geringen Geldbetrag gestohlen Altenstadt: Am frühen Freitagmorgen (5.11.) entdeckte ein Mitarbeiter einer Firma in der Straße "Bei den Lochäckern" eine stark beschädigte Eingangstür. Offenbar drangen im Laufe der Nacht von Donnerstag auf Freitag Einbrecher ins Bürogebäude ein und entwendeten eine kleine Menge Bargeld. Der an der Eingangstür entstandene Schaden ist höher. Er beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 bittet um Hinweise.

Corina Weisbrod

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau, übermittelt durch news aktuell