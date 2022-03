Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: E-Bikes aus Garage gestohlen

Drolshagen (ots)

Von Donnerstag (3. März, 20 Uhr) bis Freitag (4. März, 12:30 Uhr) hat sich in Antoniusstraße in Iseringhausen ein Fahrraddiebstahl ereignet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hebelten Unbekannte eine rückwärtig gelegene Garagentür auf und gelangten so in die Räume. Dort entwendeten sie zwei hochwertige E-Bikes der Marke Cube (Mountainbikes, blau und schwarz) im Gesamtwert von circa 9000 Euro. Zudem entstand an der Tür ein Sachschaden im dreistelligen Eurobereich. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

