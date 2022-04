POL-PDMT: Nistertal - Rollerdiebstahl

Diez (ots) - In den frühen Morgenstunden des Samstages, 02.04.2022, gegen 02:30 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße in Diez, vor der dortigen "Takko-Filiale", zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 18 jähriger, ortsansässiger Geschädigte wurde dabei nicht unerheblich am Kopf bzw. im Gesicht verletzt. Kurz bevor die Polizei vor Ort ...

