Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verdacht der gefährlichen Körperverletzung - Zeugen gesucht

Diez (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstages, 02.04.2022, gegen 02:30 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße in Diez, vor der dortigen "Takko-Filiale", zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Ein 18 jähriger, ortsansässiger Geschädigte wurde dabei nicht unerheblich am Kopf bzw. im Gesicht verletzt. Kurz bevor die Polizei vor Ort eintraf, flüchteten mehrere Beteiligte in unbekannte Richtung. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Identifizierung der Tatbeteiligten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Diez (06432-6010) zu melden.

