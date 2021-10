Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Ellerstadt - ungebetene Gäste konsumieren Betäubungsmittel auf fremdem Grundstück

Ellerstadt (ots)

Am Mittwoch, den 20.10.2021, gegen 20:00 Uhr, wurden auf einem Privatgrundstück in der Bahnhofstraße in Ellerstadt durch die Eigentümerin drei männliche Personen festgestellt, welche sich unberechtigter Weise dort aufhielten. Im Rahmen einer Kontrolle durch die hinzugezogenen Polizeibeamten konnte deutlicher Cannabisgeruch festgestellt werden. Bei einer anschließenden Durchsuchung der Personen wurde bei einem 18-Jährigen aus dem Kreis Bad Dürkheim Marihuana aufgefunden und sichergestellt. Alle Drei erwartet nun ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruchs, den 18-Jährigen ein weiteres Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell