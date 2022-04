Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: (Jugendschutz-)Kontrollen Spielotheken

Shishabars

VG Westerburg / VG Rennerod (ots)

Durch die Polizei Westerburg und den Ordnungsämtern der VG Rennerod und VG Westerburg wurden am Freitag, den 01.04.2022 in den Abendstunden gemeinsame (Jugendschutz-)Kontrollen in verschiedenen Spielotheken und Shishabars der jeweiligen Verbandsgemeinde durchgeführt. Bei einem Gast konnte ein Verstoß gegen das Waffengesetz festgestellt werden und bei einer Shishabar war der CO2-Grenzwert überschritten. Es wurden verschiedene Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell