POL-GS: Polizeikommissariat Bad Harzburg:

Am Sonntag, den 26.06.2022, wurde die Polizei gegen 20.00 Uhr von Zeugen in eine Straße im Ortsteil Bündheim gerufen. Hier ist es zwischen Bewohnern zweier benachbarter Mehrfamilienhäuser zu einem Streit gekommen. Ein 52jähriger Nachbar fühlte sich gestört, nachdem eine 44jährige Mieterin Müll im nahegelegenen Sperrmüllsammelbehälter entsorgt hatte. Im weiteren Verlauf der Auseinandersetzung habe er aus dem Fenster gerufen, dass er sie umbringen werde und sei dann auf dem Sammelplatz in Begleitung zweier weiterer Männer erschienen. Er habe eine Axt dabeigehabt und sein 33jähriger Begleiter eine "Machete". Die 44jährige hatte den Platz bereits verlassen gehabt. Anschließend seien sie zurück in das Haus gegangen. Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme durch die Polizeibeamten wurde in der Wohnung des Mannes "Nunchakus" und Drogen sichergestellt. Es folgte die Einleitung mehrerer Strafverfahren wegen Bedrohung, Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz und Verstoß gegen das Waffengesetz.

