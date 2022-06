POL-GS: PK Seesen: Pressemeldung vom 26.6.2022

Goslar (ots) - Diebstahl Goslar. Am Samstagmittag, zwischen 12:00 Uhr und 14:15 Uhr, entwendete ein bislang unbekannter Täter von einem Grundstück in der Bahnhofstraße in Oker einen schwarzen Roller ( Kleinkraftrad ). Ladendiebstahl Goslar. Am Samstagmittag, gegen 12:30 Uhr, betrat eine 19jährige Goslarerin, trotz bestehenden Hausverbotes, einen Einkaufsmarkt in der Wolfenbütteler Straße in Oker. In der Folge ...

