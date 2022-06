Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 27.06.22

Goslar (ots)

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, gegen 20.15 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Fahrzeugführer aus Neu Wulmsdorf mit seinem Pkw die L 500 aus Bodenstein kommend in Richtung Lutter. In den dortigen Serpentinen kam er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und verunfallte. Beim Eintreffen der Polizei wurde Atemalkoholgeruch beim Fahrzeugführer festgestellt, ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 3,12 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 5500 Euro beziffert.

Versuchter Pkw-Aufbruch

Ein 33-jähriger Seesener zeigte am Sonntag einen versuchten Pkw-Aufbruch bei der Polizei an. In der Zeit von Freitag, 15.00 Uhr, bis Sonntag, 15.30 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter seinen Pkw Honda an der Beifahrertür aufzuhebeln. Der Versuch misslang. Es entstand geringer Sachschaden.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell