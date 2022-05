Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ 58-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt ++

Landkreis Verden (ots)

Verden. Am Heute am Mittag ereignete sich auf der Thedinghauser Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein 58-Jähriger leicht verletzt wurde. Der Mann war mit seinem Opel auf der Thedinghauser Straße in Richtung Verden unterwegs. Ersten Informationen zufolge war der Mann noch beim Überholen, als er aus bisher unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Opel verlor und mehrfach mit der Leitplanke kollidierte. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Mann wurde zumindest leicht verletzt und musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Feuerwehr war ebenfalls vor Ort. Während der Maßnahmen wurde die Thedinghauser Straße zwischen Groß Hutbergen und Varste gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell