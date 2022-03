POL-NE: Einbruch in Einfamilienhaus - Täter flüchtig

Neuss, Meerbusch (ots) - Ein 80 Jahre alter Senior wurde am Montagnachmittag (28.03.), in der Zeit von 17:30 bis 17:45 Uhr, ein Opfer von Taschendieben. Der Mann hatte auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters am Hessenweg in Meerbusch eine Münze für einen Einkaufswagen aus seinem Portemonnaie genommen. Die Geldbörse hatte er anschließend in der vorderen rechten Hosentasche verstaut. Als der Meerbuscher an der ...

mehr