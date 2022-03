Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Taschendiebe sind in Meerbusch und Neuss erfolgreich

Neuss, Meerbusch (ots)

Ein 80 Jahre alter Senior wurde am Montagnachmittag (28.03.), in der Zeit von 17:30 bis 17:45 Uhr, ein Opfer von Taschendieben. Der Mann hatte auf dem Gelände eines Lebensmitteldiscounters am Hessenweg in Meerbusch eine Münze für einen Einkaufswagen aus seinem Portemonnaie genommen. Die Geldbörse hatte er anschließend in der vorderen rechten Hosentasche verstaut. Als der Meerbuscher an der Kasse seine Einkäufe bezahlen wollte, stellte er den Diebstahl der Geldbörse fest. Hinweise auf den oder die Täter liegen nicht vor.

Während eine 75 Jahre alte Seniorin am Platz am Niedertor in Neuss auf den Bus wartete, entwendeten Taschendiebe am Montag (28.03.), gegen 14:30 Uhr, das Portemonnaie der Neusserin. Die Geldbörse hatte die Frau kurz zuvor in einen Rucksack gesteckt, den die sie während der Wartezeit auf dem Rücken trug. Hinweise auf den oder die Täter konnte die Seniorin nicht geben.

Am Montag (28.03.), hob eine 93 Jahre alte Seniorin bei einem Geldinstitut an der Oberstraße in Neuss einen höheren dreistelligen Geldbetrag ab. Danach ging die Dame in mehreren Geschäften auf der Niederstraße einkaufen. Gegen 13:20 Uhr bemerkte die Frau in einem Drogeriemarkt das Fehlen ihrer Geldbörse, die sich kurz zuvor noch in einer Tasche in ihrem Rollator befunden hatte. Die Seniorin war vor dem Diebstahl von einem circa 40 Jahre alten, etwa 170 Zentimeter großen Mann in gebrochenem Deutsch um eine Auskunft gebeten worden. Rückblickend glaubt die Neusserin, dass sie in dem Moment gezielt von einer weiteren Person bestohlen wurde.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Diebe geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 bei der Kripo (Kriminalkommissariate 21 für Neuss und 23 für Meerbusch) zu melden.

Die Polizei rät: Tragen Sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Körpervorderseite oder klemmen Sie sie sich unter den Arm. Legen Sie Geldbörsen nicht oben in Einkaufstasche, Einkaufskorb oder Einkaufswagen, sondern tragen Sie sie möglichst körpernah. Hängen Sie Handtaschen im Restaurant, im Kaufhaus oder im Laden (selbst bei der Anprobe von Schuhen oder Kleidung) nicht an Stuhllehnen und stellen Sie sie nicht unbeaufsichtigt ab. Noch mehr Tipps zum Schutz vor Taschendiebstahl gibt die Polizei auf ihrer Seite im Internet unter: polizei.nrw/artikel/taschendiebstahl-augen-auf-und-tasche-zu-langfinger-sind-immer-unterwegs.

