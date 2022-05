Polizeiinspektion Verden / Osterholz

POL-VER: ++ Raub im Park ++ Raub in Einfamilienhaus - Polizei sucht nach Zeugen ++ Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer alkoholisiert ++

Landkreise Verden und Osterholz (ots)

LANDKREIS VERDEN

++ Raub im Park ++

Oyten. Am Montag, gegen 17 Uhr, kam es zu einer Raubtat in einem Park im Bereich der Ochtumstraße. Ersten Informationen zufolge war ein 14-Jähriger mit anderen Gleichaltrigen im Park unterwegs, als er auf die vier - ebenfalls jugendlichen - Tatverdächtigen traf. Die Tatverdächtigen bedrohten den 14-Jährigen und erbeuteten mitunter eine Powerbank und ein Parfum. Die Polizei geht ersten Täterhinweisen nach. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren wegen schweren Raubes ein.

++ Kennzeichen gestohlen ++

Achim. Zwischen dem 10.05.2022, gegen 10 Uhr, und dem 30.05.2022, gegen 10 Uhr, stahlen bisher unbekannte Täter das Kennzeichenschild eines Anhängers, welcher in der Straße An der Marsch abgestellt war. Zeugen werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

++ Unbekannte brechen Container auf ++

Oyten. Zwischen dem 13.05.2022, gegen 16 Uhr, und dem 16.05.2022, gegen 7 Uhr, brachen bisher unbekannte Täter einen Baucontainer in der Marie-Curie-Straße auf. Die Täter entwendeten Baumaterialien. Die Polizei Achim nimmt Zeugenhinweise unter 04202/9960 entgegen.

LANDKREIS OSTERHOLZ

++ Raub in Einfamilienhaus - Polizei sucht nach Zeugen ++

Schwanewede. Am Dienstag, gegen 3 Uhr, kam es zu einer Raubtat in Neuenkirchen. Ersten Informationen zufolge drangen zumindest drei bisher unbekannte Täter gewaltsam in ein Einfamilienhaus ein. Die Bewohner des Hauses, eine Frau und ein Mann, waren währenddessen zu Hause und schliefen. Die Täter überraschten den Mann im Schlaf und bedrohten diesen. Er wurde zumindest leicht verletzt. Die Täter erbeuteten Bargeld und flohen im weiteren Verlauf.

Die Polizei leitete sofort umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein, konnte die Täter jedoch nicht antreffen. Am Ereignisort führten die Beamten der spezialisierten Tatortgruppe umfangreiche Maßnahmen der Spurensuche und -sicherung durch. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten, Hinweise über verdächtige Beobachtungen zu Personen oder Fahrzeugen am Tattag oder auch an den Vortragen beim Polizeikommissariat Osterholz unter 04791/3070 mitzuteilen.

++ Brand in einer Wohnung ++

Schwanewede. Am Dienstag, gegen 1 Uhr, kam es zu einem Brand in einer Wohnung im Mühlenweg. Dort betrieben eine 67-jährige Frau und ein 83-jähriger Mann einen Kamin. Nach ersten Informationen geriet aus bisher unbekannter Ursache ein Kaminholz, welches neben dem Kamin abgelegt war, in Brand. Die beiden Anwohner riefen eigenständig die Feuerwehr, welche den Brand löschte. Zumindest der 83-Jährige wurde leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte ihn in ein Krankenhaus. Zu herausragenden Brandschäden kam es nicht. Die Schadenshöhe kann bisher nicht beziffert werden. Die Feuerwehr war mit 4 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Die Ermittlungen dauern an.

++ Zwei Verletzte bei Auffahrunfall ++

Schwanewede. Am Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem zwei Personen leicht verletzt wurden. Eine 50-jährige Fahrerin eines Mini war auf der Blumenthaler Straße (L 134) in Richtung Ortskern unterwegs. In Höhe des Tilsiter Weges musste sie verkehrsbedingt halten. Dies bemerkte die 51-jährige Fahrerin eines VW zu spät und fuhr von hinten auf den Mini auf. Beide wurden leicht verletzt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.

++ Auffahrunfall fordert zwei Leichtverletzte ++

Osterholz-Scharmbeck. Am Montag, gegen 14:30 Uhr, ereignete sich ein Auffahrunfall auf der Osterholzer Straße, wobei zwei Personen leicht verletzt wurden. Ein 75-jähriger VW-Fahrer war mit seiner 69-jährigen Mitfahrerin auf der Pappstraße unterwegs, als er an einer Ampel halten mussten. Das bemerkte die 74-jährige Fahrerin eines Opel zu spät und fuhr von hinten auf den VW auf. Beide Insassen des VW wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von über tausend Euro.

++ Auffahrunfall mit leicht Verletztem und hohem Sachschaden ++

Schwanewede. Am Montagnachmittag wurde ein 28-Jähriger bei einem Verkehrsunfall auf der Straße Langenberg (L 149) leicht verletzt. Dass der 28-Jährige mit seinem Opel verkehrsbedingt an einer Ampel halten musste, bemerkte ein 23-jähriger Fahrer eines Mercedes zu spät und fuhr von hinten auf Opel auf. Der 28-Jährige wurde leicht verletzt. Insgesamt entsteht ein Sachschaden von über zehntausend Euro.

++ Von Fahrbahn abgekommen - Fahrer alkoholisiert ++

Lilienthal. Am Montag, gegen 23 Uhr, kam ein 24-jähriger BMW-Fahrer auf der Straße Vierhausen (K 8) von der Fahrbahn ab - er war alkoholisiert. Ersten Informationen zufolge befuhr der 24-Jährige die Straße Vierhausen in Richtung Lilienthal. In einer Kurve kam er alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab. Er blieb mit seinem BMW in einem Graben stehen. Mit im BMW befand sich ein 1-jähriges Kind. Die Beamten führten bei dem 24-Jährigen eine Atemalkoholkontrolle durch, die 0,6 Promille ergab. Der Mann musste sich infolgedessen einer Blutentnahme unterziehen. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ein. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf mehrere tausend Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Verden / Osterholz, übermittelt durch news aktuell