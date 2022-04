Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Eberhardzell - Kaminbrand läuft glimpflich ab

Ablagerungen im Kamin entzünden sich

Ulm (ots)

Gegen 07.45 Uhr wurde der Rettungsleitstelle in Biberach am Samstag mitgeteilt, dass in der Eberhardzeller Straße im Ortsteil Mühlhausen Flammen aus dem Kamin schlagen würden. Hierauf wurden die Feuerwehren Eberhardzell-Mühlhausen, Eberhardzell und Biberach alarmiert. Die Einsatzkräfte bekamen den Brand schnell in den Griff und konnten somit ein Übergreifen auf das Wohnhaus verhindern. Die Ursache für den Kaminbrand waren Ablagerungen im Kamin, die sich entzündet hatten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro.

+++++++++++++++++++++ 0619328

Polizeipräsidium Ulm, Führungs- und Lagezentrum / Me, Tel: 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell