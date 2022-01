Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Panne mit Folgen

Suhl (ots)

Donnerstagabend stellten Beamte der Einsatzunterstützung Suhl ein Pannenfahrzeug in der Gothaer Straße in Suhl fest. Während des Einsatzes stellte sich heraus, dass der 39-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Ein vor Ort durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis, Kokain und Amphetamin/Methamphetamin. Zudem stellten die Beamten Drogen im Fiat fest. Die angebrachten Kennzeichen am Pannenfahrzeug gehörten ebenfalls nicht zu diesem. Nach erfolgter Blutentnahme im Klinikum wurde der 39-Jährige aus der Maßnahme entlassen. Den Mann erwarten nun eine Vielzahl von Strafanzeigen.

