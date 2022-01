Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen nach Einbruch gesucht

Merkers (ots)

In der Zeit vom 02.01.2022 bis 06.01.2022 brachen Unbekannte in den Lagerraum eines Vereinsheims am Waldstadion in Merkers ein und entwendeten einen Hochgrasmäher im Wert von ca. 2.000 Euro. Zudem verursachten die Diebe einen Sachschaden von ca. 500 Euro. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Hinweise auf die Langfinger bzw. auf das Beutegut geben können und nimmt diese unter der Telefonnummer 03695 551-0 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell