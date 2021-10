Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Sporthalle - Polizei sucht Zeugen!

Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eingebrochen wurde am späten Samstagabend gegen 23:00 Uhr in der Münzenbachhalle in der Straße "An dem Münzenbach". Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Art und Weise Zutritt zur Sporthalle und verwüsteten einen Großteil des Inventars in mehreren Räumen. Nachdem durch die Unbekannten in einer der Toiletten die Alarmanlage ausgelöst wurde, verständigte ein Haustechniker die Polizei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren keine Personen im Gebäude festgestellt worden. Der Diebstahlschaden ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd, unter der Telefonnummer 06223-92540, zu melden.

