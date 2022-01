Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall auf spiegelglatter Fahrbahn

Geisa (ots)

Eine 64-jährige Opel-Fahrerin befuhr Donnerstagmorgen die Borscher Straße in Geisa. Nach dem Abbiegen auf die Dermbacher Straße kam die Fahrerin aufgrund der vereisten Fahrbahn ins Rutschen und krachte in den Mercedes eines 80-Jährigen, der in entgegengesetzte Richtung fuhr. Es blieb bei Blechschäden.

