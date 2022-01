Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220112 - 0038 Frankfurt-Niederrad: Verdacht der sexuellen Nötigung - Frankfurter Kriminalpolizei bittet um Mithilfe und sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(ro) In der Nacht von Samstag (8. Januar 2022) auf Sonntag (9. Januar 2022) griff ein unbekannter Mann eine 44-jährige Spaziergängerin im Stadtteil Niederrad an und berührte diese unsittlich. Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Gegen 00:10 Uhr führte die 44-jährige Frau ihren Hund aus und lief dabei die Willemineallee entlang. In Höhe der querenden Johannes-Lamp-Straße näherte sich ihr hinterrücks ein Unbekannter und drückte sie unvermittelt auf eine Parkbank. Anschließend legte sich der Angreifer auf die Spaziergängerin und berührte sie unsittlich. Die 44-Jährige setzte sich in der Folge erheblich zur Wehr und schlug den Angreifer in die Flucht. Dieser entkam unerkannt zu Fuß.

Täterbeschreibung:

männlich - etwa 28 bis 30 Jahre alt - circa 170 bis 175 cm groß - schlanke Statur - kurze, dunkelblonde bzw. hellbraune Haare - graue / blaue Augen - breiter Mund - wirkte gepflegt - roch nach Parfum - bekleidet mit grauer Oberbekleidung - sprach Englisch

Die Frankfurter Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat und/oder dem Täter geben können bzw. entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 069/755-51399 zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

