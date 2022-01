Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220111 - 0035 Frankfurt-Nieder-Erlenbach: Brandstiftung im Hinterhof

Frankfurt (ots)

(ne) Unbekannte haben gestern Nachmittag in einem Hinterhof eines Hauses in der Straße Alt-Erlenbach gezündelt. Es entstand Sachschaden.

Unter einem Balkon gelagerte alte Fahrradschläuche und Kartons waren dabei in Brand geraten. Auch die Hausfassade, ein Fenster und die Balkonbrüstung wurden durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen. Zeugen gaben an, kurz vor dem Brand eine Art Zischen sowie einen rosafarbenen Funkenschein, ähnlich einem Silvesterfeuerwerk, bemerkt zu haben.

Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei ermittelt wegen schwerer Brandstiftung.

