Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220111 - 0032 Frankfurt-Nied/Höchst: Wohnungsbrand

Frankfurt (ots)

(dr) Am Montagnachmittag, den 10. Januar 2022, kam es in einem mehrstöckigen Wohnhaus im Stadtteil Nied zu einem Wohnungsbrand. Bei diesem wurden mehrere Bewohner leicht verletzt. Polizei und Feuerwehr waren mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften vor Ort.

Gegen etwa 16:25 Uhr gingen über den Notruf mehrere Meldungen über einen Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Bolongarostraße ein. Die alarmierte Feuerwehr konnte in der Folge im 3. Obergeschoss des Gebäudes eine brennende Wohnung lokalisieren und leitete umgehend Löschmaßnahmen ein. Jedoch brannten die Wohnräume komplett aus. Mehrere Personen mussten aufgrund von eingeatmeten Rauchgasen durch den Rettungsdienst behandelt werden.

Der bei dem Brand entstandene Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt. Aufgrund von Absperrmaßnahmen kam es im Nahbereich des Brandortes für mehrere Stunden zu Beeinträchtigungen im Straßenverkehr.

Das Brandkommissariat der Frankfurter Kriminalpolizei hat ein Strafverfahren aufgrund des Verdachts der schweren Brandstiftung eingeleitet. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell