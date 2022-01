Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220110 - 0029 Frankfurt-Sachsenhausen: Kriminalpolizei sucht Zeugen - Nachtrag zur Meldung Nr. 0009

Frankfurt (ots)

(ne) Bei einer Raubstraftat in der Nacht vom 2. auf den 3. Januar 2022, um 1:20 Uhr, hatten zwei junge Männer eine 39-jährige Frau überfallen. Die Polizei benötigt weitere Hinweise zu dem Ereignis. Wie berichtet, war die Frau in der Schifferstraße auf Höhe eines Alten- und Pflegeheimes von zwei Räubern überfallen und dabei mit einem Messer bedroht worden. Im Rahmen der Fahndung konnten zwei Tatverdächtige festgenommen werden. Die Kriminalpolizei ermittelt zu dieser Tat und sucht Zeugen, die eventuell schon vor der Tat die beiden verdächtigen Männer gesehen haben. Die 39-Jährige hatte die beiden mutmaßlichen Täter nämlich vor dem Überfall an der Südseite des Eisernen Steges, also auf dem Sandsteinpodest vor dem Treppenabgang rechtsseitig, sitzen sehen. Bereits da beschlich die Frau zum ersten Mal ein ungutes Gefühl. Dieses sollte sich leider wenige Momente später bestätigen.

Die beiden Verdächtigen können wie folgt beschrieben werden: Täter 1: Etwa 160-170 cm groß, ca. 25-32 Jahre alt, drahtige Statur, südländischer Hauttyp, volle buschige Augenbrauen, bekleidet mit einem hellen Pullover, einem hellen Schal oder Pullover um den Hals hängend, einer dunklen Hose, einer schwarzen Nylonmaske bis oberhalb der Nase und er hatte die Kapuze auf. Täter 2: Etwa 160-170cm groß, sehr schlank, er hatte eine schwarze Kapuze auf, hatte das Gesicht bedeckt und war insgesamt dunkel gekleidet. Hat jemand diese beiden Männer ebenfalls zu der Uhrzeit im Bereich des Eisernen Steges gesehen. Kann jemand weitere Hinweise zu den mutmaßlichen Tätern und dem Tatgeschehen geben? Zeugen werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei unter der Durchwahl 069 - 755 53111 in Verbindung zu setzen.

