Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei verschiedene Unfallschilderungen - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Senne-

Das Verkehrskommissariat sucht Zeugen, die ein Fahrmanöver und en Verkehrsunfall am Mittwoch, 17.11.2021, zwischen einem VW Golf und Mercedes Geländewagen an der Paderborner Straße/ Osningstraße beobachtet haben.

Nach dem Zusammenstoß gab der 56-jährige Geländewagen-Fahrer aus Bielefeld gegenüber den unfallaufnehmenden Polizeibeamten an, gegen 08:40 Uhr auf der Paderborner Straße in Richtung Bielefeld gefahren zu sein. Er sei mit seinem weißen Mercedes ML 300 CDI 4Matic mit Bielefelder Kennzeichen nach rechts in die Osningstraße abgebogen und habe in Höhe der Fußgänger Lichtzeichenanlage aufgrund eines Fußgängers oder Radfahrers abbremsen müssen. Dabei sei der VW-Fahrer auf seinen Kombi aufgefahren.

Der 60-jährige VW-Fahrer aus Schloß Holte- Stukenbrock beschreibt ein anderes Szenario.

Er fuhr auf dem linken Fahrstreifen der Paderborner Straße in Richtung Bielefeld und der Mercedes-Fahrer auf dem rechten Fahrstreifen hinter einem LKW. Ohne zu blinken wechselte der Geländewagen auf den linken Fahrstreifen vor den weißen VW mit Gütersloher Kennzeichen, überholte den LKW und wechselte nach rechts. Der VW-Fahrer überholte den LKW und Geländewagen, fuhr auf den rechten Fahrstreifen und weiter auf die Rechtsabbiegerspur. Der Geländewagen überholte den VW, zog vor dem VW auf die Rechtsabbiegerspur und bremste sofort so stark, dass der VW-Fahrer den Zusammenstoß nicht mehr verhindern konnte. An der Ampel soll weder ein Fußgänger noch ein Radfahrer die Straße überquert haben.

Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 0521-5454-0 an der Verkehrskommissariat 1 zu wenden.

