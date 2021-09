Polizei Münster

POL-MS: Schwerpunktkontrolle für mehr Sicherheit von Radfahrern

Münster (ots)

Am Mittwoch (08.09., 08:00 bis 10:00 und 16:00 bis 18:00 Uhr) haben Polizisten an der Hammer Straße, Wolbecker Straße und Promenade die Geschwindigkeit von Verkehrsteilnehmern kontrolliert, um für die Sicherheit von Radfahrerinnen und Radfahrern zu sorgen.

Am Morgen wurden insgesamt 89 Verstöße festgestellt. Davon haben sich 79 Pkw-Fahrer nicht an die Regeln gehalten. Die Beamten haben 68 Verwarnungsgelder nach Geschwindigkeitsüberschreitungen erhoben. Vier Pkw-Fahrer fuhren mit einer so hohen Geschwindigkeit, dass sie nun eine Ordnungswidrigkeitsanzeige erhalten. Zwei weitere Autofahrer waren mit einer abgelaufenen TÜV-Plakette unterwegs und mussten ein Verwarngeld bezahlen. Genauso auch vier Autorfahrer, die bei der Fahrt nicht angeschnallt gewesen waren. Ein weiterer Pkw-Fahrer muss mit einer Ordnungswidrigkeitsanzeige rechnen, da die Betriebserlaubnis erloschen war und zusätzlich hatte er sein Auto unerlaubt frisiert. Ein Radfahrer benutzte sein Handy während der Fahrt, neun weitere waren entgegen der Fahrtrichtung unterwegs.

In der Abendkontrolle stellten die Polizisten insgesamt 40 Verstöße fest. 23 Autofahrer, zehn E-Scooter-Fahrer und sechs Fahrradfahrer missachteten Vorschriften. Besonders auffällig ist ein Kradfahrer gewesen, dessen Hauptuntersuchung acht Monate überfällig war. Die zehn E-Scooter-Fahrer mussten ein Verwarngeld bezahlen, da diese auf der Straße anstatt auf dem Radweg gefahren sind.

Drei Radfahrer fuhren über rote Ampeln und erhalten eine Anzeige aufgrund einer Ordnungswidrigkeit. Ein Verwarngeld haben drei Radler bezahlt, da sie entgegen der Fahrtrichtung fuhren und zwei Radfahrer, weil sie das Mobiltelefon benutzten.

Bei den Pkw-Fahrern mussten 18 ein Verwarngeld bezahlen, weil sie zu schnell unterwegs waren. Ordnungswidrigkeitsanzeigen erhalten zwei Fahrer aufgrund einer Geschwindigkeitsüberschreitung und drei Autofahrer wegen des Benutzens des Mobiltelefons während der Fahrt.

Verfasserin: Jette Kantereit

