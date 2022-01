Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220110 - 0030 Frankfurt-Ostend/Fechenheim/Bergen-Enkheim: Polizei begleitet Schwerlasttransport

Frankfurt (ots)

(hol) In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (11. auf 12.Januar 2022) führt die Frankfurter Polizei einen Einsatz wegen eines nicht alltäglichen Schwerlasttransports durch. Es kann zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

Um 22:00 Uhr soll der Transformator für ein neues Umspannwerk in Frankfurt Bergen-Enkheim im Bereich der Hanauer Landstraße von der Schiene auf die Straße verladen werden. Von dort aus tritt der Schwerlasttransport, der diesem Namen mit Eckdaten wie 405 Tonnen Gewicht, 43 Meter Länge und mehr als fünf Metern Höhe, alle Ehre macht, seine Reise zur Zieldestination "Am Galgen" an. Die Frankfurter Polizei wird den Transport mit den Spezialisten "Technischer Einsatz" der Verkehrsüberwachung begleiten.

Die Fahrtstrecke des Transportes führt von der Umladestelle an der Hanauer Landstraße 445 über die Hanauer Landstraße, Dieselstraße, Adam-Opel-Straße, Ernst-Heinkel-Straße, Hanauer Landstraße, Casellastraße, Orber Straße, Schlitzer Straße, Wächtersbacher Straße, Borsigallee, Vilbeler Landstraße, B 521, Am Galgen zum Umspannwerk "Am Galgen". Im Bereich zwischen der Umladestelle und dem Passieren des Bahnübergangs in der Casellastraße werden mehrere Rangiermanöver erfolgen. Teilweise wird auch die Gegenfahrbahn für Rangiermanöver benutzt werden müssen.

Die Ankunft des Transports am Zielort ist für 06:00 Uhr am Mittwochmorgen geplant. Es kann hierbei durchaus zu Verzögerungen kommen, so dass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen im morgendlichen Berufsverkehr, insbesondere

- auf der B 521 im Bereich Friedberger Landstraße / Frankfurter Straße, - auf der L3209 im Bereich L3209/B521/Erlenseer Straße - und im Stadtgebiet von Bergen-Enkheim

kommen könnte. Entsprechende Rundfunkwarnmeldungen werden im Einsatzzeitraum ausgestrahlt und aktuelle Informationen dazu beinhalten. Darüber hinaus können auch Behinderungen des ÖPNV nicht ausgeschlossen werden. Die Polizei wird alles daransetzen, die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten.

