POL-UL: (UL) Lonsee - Mit Pkw überschlagen - Leicht verletzt wurden am Samstagmorgen zwei Männer bei einem Unfall auf der Bundesstraße 10.

Ulm (ots)

Gegen 06:15 Uhr befuhr ein 25-Jähriger mit seinem VW die Bundesstraße 10 von Amstetten in Richtung Lonsee. Für die zu diesem Zeitpunkt herrschenden Witterungsverhältnisse fuhr er mit nicht angepasster Geschwindigkeit. Deshalb geriet der Mann in einer langgezogenen Kurve auf die Gegenfahrbahn. Er lenkte gegen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Sharan schleuderte und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort stach das Auto mit der Front in einen Graben und überschlug sich. Im Auto saßen noch vier Mitfahrer. Zwei 28 und 36 Jahre alte Mitfahrer wurden glücklicherweise nur leicht verletzt. Sie wurden vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser verbracht. Am Auto des 25-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von 15.000 Euro. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm den Unfall auf. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen vor Ort. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Bundesstraße teilweise voll gesperrt.

