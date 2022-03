Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Loßburg, Lkrs. FDS) Sattelzug prallt mit Auto zusammen

Dornhan/Loßburg (ots)

Zwischen Busenweiler und Dornhan ist es am Dienstagmorgen direkt an der Kreisgrenze am "Busenweiler Rank" zu einem Unfall gekommen, an dem ein Sattelzug und ein Auto beteiligt war. Die Polizei bilanzierte ein Sachschaden auf 10.000 Euro. Der 56-Fahrer des 40-Tonners war gegen 10.30 Uhr auf der schmalen Landstraße von Busenweiler (Lkrs. RW) nach Dornhan unterwegs. In der engen und ansteigenden Kehre an der Abzweigung nach Betzweiler (Lkrs.FDS) stieß er gegen den entgegenkommenden Volvo einer ebenfalls 56 Jahre alten Frau. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Das schwer beschädigte Auto musste aber abgeschleppt werden. Größere Verkehrsbehinderungen gab es nicht.

