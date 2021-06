Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall in Neuwied- Distelfeld Zeugenaufruf

Neuwied (ots)

Am Freitag, den 04.06.2021, kam es im Zeitraum von 11:30 Uhr bis 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Breslauer Straße in Neuwied auf Höhe der Firma Bauhaus.

Hierbei wurde an einem geparkten weißen PKW SKODA Octavia der linke Außenspiegel, eventuell durch einen LKW, beschädigt. Dieser Verkehrsunfall wurde zumindest von einer Zeugin beobachtet, die sich vor dem Eintreffen der Polizei von der Unfallörtlichkeit entfernte.

Die Polizei bittet diese Zeugin und eventuelle weitere Zeugen des Verkehrsunfalls, sich mit der Polizeiinspektion Neuwied unter der Telefonnummer 02631 / 878-0 in Verbindung zu setzen.

