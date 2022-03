Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Kreis Konstanz) Polizeirevier Radolfzell unter neuer Leitung (29.03.2022)

Bild-Infos

Download

Radolfzell (ots)

Der Leiter des Polizeireviers Radolfzell, Erster Polizeihauptkommissar Willi Streit, ist am Dienstag, 29. März, in einer kleinen Feierstunde in seinen Ruhestand verabschiedet worden. Gleichzeitig berief Polizeipräsident Hubert Wörner dessen Nachfolger, Polizeihauptkommissar Georg Lautenschläger, in das Amt. In kleiner Runde nahmen auch die Leiterin der Schutzpolizeidirektion, Kriminaldirektorin Kirstin Broszeit, sowie der Erste Kriminalhauptkommissar Bernd Schmidt vom Polizeirevier Radolfzell, teil. Der ursprünglich geplante größere Festakt mit Gästen der Stadt, Kommunen, Politik und natürlich Kolleginnen und Kollegen musste, wie viele andere Veranstaltungen, Corona geschuldet abgesagt werden.

Präsident Wörner dankte EPHK Streit für knapp 46 Jahre im Dienst des Landes. Er zeigte nochmal dessen Stationen im dienstlichen Werdegang auf, an dessen Schluß die Übernahme der Leitung des Polizeireviers Radolfzell im Jahre 2015 stand. Mit den besten Wünschen wurde Revierleiter Streit in seinen verdienten Ruhestand verabschiedet.

Sein Nachfolger, PHK Georg Lautenschläger, trat 1983 in den Polizeidienst ein und leitete in seiner bisherigen Amtszeit unter anderem die Polizeiposten Gaienhofen und Gottmadingen. Jetzt übernimmt er ein Polizeirevier, das mit dem organisatorisch angegliederten Polizeiposten Gaienhofen für die Sicherheit von knapp 35.000 Einwohnern zuständig ist. PP Wörner wünschte ihm alles Gute in seiner neuen Aufgabe als Leiter des Polizeireviers Radolfzell.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell