POL-KN: (Konstanz) Brandalarm in Lebensmittelgeschäft (29.03.2022)

Konstanz (ots) - Zu einem Brandalarm in einer Klinik in der Luisenstraße sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht auf Mittwoch alarmiert worden. Gegen 01 Uhr rückte die Konstanzer Wehr mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand aus und stellte im Serverraum des Klinikums einen Kabelbrand fest, der zu starker Rauchentwicklung geführt hatte. ...

