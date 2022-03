Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizeiposten Triberg unter neuer Leitung (24.03.2022)

Triberg (ots)

Der Polizeiposten Triberg hat seit vergangenem Donnerstag einen neuen Leiter. Polizeihauptkommissar Volker Schlenker ist vom Chef des Polizeireviers St. Georgen, dem Ersten Polizeihauptkommissar Kai Stehle, im Triberger Rathaussaal in sein neues Amt offiziell eingewiesen worden. Wegen den jüngsten Corona-Lockerungen war auch eine Präsenzveranstaltung möglich, wenn auch in etwas kleinerem Rahmen als sonst gewohnt. Anwesend bei der Übergabe der Amtsgeschäfte waren die Bürgermeister der vom Polizeiposten Triberg betreuten Städte und Gemeinden, Dr. Gallus Strobel von Triberg, Jörg Frey von Schonach und Christian Wörpel von Schönwald. Nachdem Bürgermeister Dr. Strobel als Gastgeber die Anwesenden in seinem historischen Rathaussaal begrüßt hatte, stellte Kai Stehle, zu dessen Revier der Polizeiposten organisatorisch gehört, die polizeilichen Stationen und den Werdegang von Volker Schlenker vor. Dieser hatte bereits kommissarisch zum 01.01.22 sein neues Amt in Triberg angetreten. Stehle hob die bisherige vertrauensvolle Zusammenarbeit und die hervorragenden Leistungen des neuen Postenführers nochmals hervor und wünschte sich, zusammen mit den Bürgermeistern, eine längere Dienstzeit als Leiter des Polizeipostens. Erst im September 2020 hatte es beim Posten einen Wechsel der Leitung gegeben. Info: Der Polizeiposten Triberg ist für die Sicherheit von über 11.000 Einwohner zuständig und bearbeitet jährlich im Schnitt über 300 Straftaten. Er ist nur tagsüber besetzt. Nachts und an Wochenenden übernimmt das Polizeirevier St. Georgen die Aufgaben im Zuständigkeitsbereich des Polizeipostens Triberg.

