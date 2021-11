Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfallflucht nach Straßenverkehrsgefährdung.

Bockenheim an der Weinstraße (ots)

Am Abend des 01.11.2021 kam es gegen 18:30 Uhr in Bockenheim an der Weinstraße zu einer Verkehrsunfallflucht nach einer Straßenverkehrsgefährdung. Auf der L450 zwischen Bockenheim und Kindenheim kollidierte eine 61-jährige Fahrerin mit ihrem Audi mit einem Straßenschild und einer Mauer. Auslöser für die Kollision war, dass der Frau ein PKW entgegenkam, der Schlangenlinien fuhr. Da der bisher unbekannte PKW-Fahrer auf die Fahrspur der Geschädigten kam, musste diese nach rechts ausweichen, wodurch diese von der Fahrbahn abkam. Nach Zeugenaussagen seien hinter dem unbekannten PKW noch weitere Fahrzeuge gefahren, die den Unfallhergang beobachtet hätten. Die Polizei Grünstadt sucht nach diesen Unfallzeugen.

