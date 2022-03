Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (29.03.2022)

Konstanz (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat ein Radfahrer bei einem Unfall am Dienstagabend auf der Jahnstraße. Gegen 21.30 Uhr fuhr ein 28 Jahre alter Mann mit einem Fahrrad auf der Jahnstraße in Richtung Seerhein. Ein 49-jähriger fuhr mit einem Opel aus einer rechtsseitigen Parkbucht auf die Fahrbahn und übersah dabei den von hinten kommenden Radler, der bei dem Zusammenstoß stürzte. Eine Erstversorgung durch eine Besatzung eines Rettungswagens war nicht erforderlich. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1.500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell