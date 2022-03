Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Kabelbrand löst Feuerwehreinsatz aus (29.03.2022)

Konstanz (ots)

Zu einem Brandalarm in einer Klinik in der Luisenstraße sind Feuerwehr und Polizei in der Nacht auf Mittwoch alarmiert worden. Gegen 01 Uhr rückte die Konstanzer Wehr mit sechs Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften zu dem gemeldeten Brand aus und stellte im Serverraum des Klinikums einen Kabelbrand fest, der zu starker Rauchentwicklung geführt hatte. Nach ersten Erkenntnissen wurde dieser durch einen technischen Defekt ausgelöst. Der entstandene Sachschaden dürfte im fünfstelligen Bereich liegen. Verletzt wurde niemand.

