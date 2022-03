Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hilzingen, Hohenstoffeln, Lkr. Konstanz) Mountainbiker bei Sturz schwer verletzt (28.03.2022)

Hilzingen, Hohenstoffeln (ots)

Ein 28-jähriger Mountainbiker hat sich bei einem Sturz auf einem Trail in der Nähe des Stofflerhofes auf dem Hohenstoffeln am Montagabend gegen 18.30 Uhr schwer verletzt. Aufgrund des unwegsamen Geländes barg ein Rettungshubschrauber den Verletzten und brachte ihn anschließend in eine Klinik. Am Bike entstand Sachschaden in Höhe von 50 Euro.

