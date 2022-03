Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) E-Scooter-Diebe unterwegs (28./29.03.2022)

Konstanz (ots)

E-Scooter-Diebe haben in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Rheingutstraße gleich zweimal zugeschlagen. Die Unbekannten knackten an zwei E-Scootern, die mit Zahlenschlössern an Fahrradständern angeschlossen waren, die Schlösser und klauten die Scooter. Der entstandene Schaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise auf die Diebe nimmt das Polizeirevier Konstanz, Tel. 07531 995-0, entgegen.

