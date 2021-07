Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.07.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Verkehrsgefährdung durch blaugrünen Audi A6

Ein unbekannter blaugrüner Audi A6 hat am Mittwochmorgen Verkehrsteilnehmer in Bad Mergentheim gefährdet. Gegen 10 Uhr war ein 41-Jähriger mit seinem Fiat auf der Bundesstraße 19 von Rengershausen in Richtung Stuppach unterwegs. Kurz nach der Abzweigung Hachtel kam dem Mann ein Lkw entgegen. Kurz bevor die beiden Fahrzuege aneinander vorbeifuhren, scherte der gesuchte Audi hinter dem Lkw aus und überholte diesen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste der 41-Jährige nach rechts in den Grünstreifen ausweichen. Sowohl der Audi als auch der Lkw setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Nun sucht die Polizei die unbekannte Person am Steuer des Audi und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, und den unbekannten Lkw-Fahrer, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 beim Polizeirevier Bad Mergentheim zu melden.

Wertheim: Fahrradfahrer angefahren

Eine 23-Jährige am Steuer eines Autos hat am Mittwochmorgen einen 30-jährigen Fahrradfahrer in Wertheim übersehen. Die junge Frau wollte mit ihrem Fahrzeug von einem Grundstück nach rechts auf die Bismarckstraße einfahren. Dabei kollidierte sie mit dem auf dem Gehweg fahrenden Mann. Durch den Zusammenstoß stürzte der Fahrradfahrer. Er zog sich leichte Verletzungen zu. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von circa 1.000 Euro.

Autobahn 81 / Großrinderfeld: 28-Jährige bei Starkregen verunfallt

Bei Starkregen und auf regennasser Fahrbahn ist einer 28-Jährigen am Mittwochmittag ein Überholmanöver in Großrinderfeld missglückt. Gegen 12.45 Uhr war die Frau mit ihrem Pkw von Heilbronn kommend auf der Autobahn 81 in Fahrtrichtung Würzburg unterwegs. Als sich die Frau zwecks eines Überholvorgangs auf dem linken Fahrstreifen befand, kam der VW Passat ins Schlingern. Infolge kollidierte das Auto mit der Mittelschutzplanke. Dabei zog sich die Frau leichte Verletzungen zu. An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 10.000 Euro. Bei dem Einsatz waren neben der Polizei auch ein Rettungsdienst und die Feuerwehr vor Ort.

