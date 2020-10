Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: Ettlingen - Auffahrunfall auf der B3

Karlsruhe (ots)

Am Dienstagnachmittag, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 3 in Ettlingen. An der Einmündung Richtung Rheinstetten fuhr ein 20-jähriger Mann auf den vor ihm wartenden Pkw einer 24-jährigen Frau auf. Beide Unfallbeteiligten blieben unverletzt, zu Verkehrsbehinderungen kam es nicht

