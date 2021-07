Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Streit in Club eskaliert

Freiburg (ots)

Landkreis Lörrach - Rheinfelden - In einem Club in der Schildgasse ist am frühen Sonntagmorgen (04.07.2021) ein Streit zwischen zwei Gästen eskaliert. Gegen 04.00 Uhr wurde einem 44-jährigen Gast von einer bislang unbekannten männlichen Person eine Flasche auf den Kopf geschlagen. Durch den Schlag mit der Flasche erlitt der 44-Jährige eine Kopfplatzwunde, die im Krankenhaus versorgt werden musste. Zumindest der Geschädigte stand dabei unter erheblichem Alkoholeinfluss.

Das Polizeirevier Rheinfelden hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen und bittet Personen, die sachdienliche Angaben zur Tat machen können, sich unter der Rufnummer 07623 7404-0 zu melden.

Stand: 04.07.2021, 10.00 Uhr

wo/rr FLZ/Hug

